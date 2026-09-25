Eerste grondvorst van het najaar gemeten in Twente

In Twente is in de nacht van donderdag op vrijdag de eerste grondvorst van dit najaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde de temperatuur naar -0,4 graden, meldt meteoroloog Robert de Vries. De grondvorst komt rond deze tijd van het jaar niet als een verrassing. Opvallend is wel dat het de komende dagen juist flink warmer wordt.

De laatste keer dat het dit jaar tot grondvorst kwam, was afgelopen zomer. Op 21 juli daalde het kwik in Twente naar -0,1 graden. Grondvorst zo laat in juli is uniek.

Eerste grondvorst rond deze tijd is normaal

Volgens het langjarige gemiddelde wordt de eerste grondvorst van het najaar rond 28 september ergens in het land gemeten. Dat er nu grondvorst is gemeten, is dus vrij normaal.

Vorig jaar werd er al tijdens de meteorologische zomer grondvorst gemeten. Op 24 augustus daalde het kwik in Volkel naar -0,2 graden en in Eindhoven naar -0,3 graden. Dat is uitzonderlijk vroeg. Ook in augustus 1973 kwam de temperatuur aan de grond al onder nul. Op 22 augustus werd in Twente zelfs -2,2 graden gemeten.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De enige periode van het jaar waarin geen vorst aan de grond is gemeten, loopt van 22 juli tot en met 21 augustus.

Hoe ontstaat grondvorst?

Dat de nachten in deze tijd van het jaar al flink koud kunnen worden, komt onder meer doordat ze steeds langer worden. De zon staat langer onder de horizon, waardoor het aardoppervlak meer tijd heeft om af te koelen.

Bij ideale omstandigheden, met weinig wind en een heldere hemel, kan de temperatuur aan de grond daardoor flink dalen.

Na grondvorst mogelijk richting 30 graden

De komende dagen is de kans op grondvorst een stuk kleiner. Volgende week wordt de aangevoerde lucht een stuk warmer. In het zuiden kan de temperatuur in de middag zelfs richting de 30 graden gaan. Dat kan verschillende datumrecords opleveren.