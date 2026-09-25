Na eerste grondvorst zonnig nazomerweer, volgende week tot 29 graden

Nederland komt uit een koude nacht, met in het oosten voor het eerst dit najaar grondvorst. Vandaag is er volop ruimte voor de zon en volgende week kan het in het zuiden zelfs 28 tot 29 graden worden.

Vandaag loopt de temperatuur flink op. Aan het einde van de middag wordt het maximaal 20 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden, kracht 2 tot 4.

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Zaterdag meer bewolking en iets koeler

Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking geleidelijk toe. Later in de nacht kan in het noordwesten een spatje regen vallen. In het oosten kan de temperatuur tijdens opklaringen nog dalen tot ongeveer 7 graden.

Morgen is er veel meer bewolking dan vandaag. In de loop van de dag breekt op meer plaatsen de zon weer door. Het wordt 17 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind.

Zondag volgt een rustige najaarsdag met geregeld zon en overal droog weer. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 21 graden.

Volgende week mogelijk 29 graden en datumrecords

Volgende week krijgen we vooral op dinsdag en woensdag te maken met zeer warme lucht vanuit Zuid-Europa. De temperaturen lopen op tot gemiddeld 25 à 26 graden.

In het zuiden kan het nog warmer worden en komt het kwik rond de 28 à 29 graden te liggen. Dat is bijzonder hoog voor de tijd van het jaar en levert mogelijk datumrecords op.