Dit wordt het weer tijdens de jaarwisseling naar 2025

Het nieuwe jaar inluiden met knallend vuurwerk? Het weer lijkt dit keer een spannende rol te gaan spelen. Mist kun je vergeten – daar waait het te hard voor – maar de vraag is of je droog blijft tijdens het aftellen.

Of de paraplu mee naar buiten moet, blijft dus nog even spannend. "Bij het ene weermodel is het rond middernacht een waterballet, maar bij het andere blijft de regen net boven Nederland hangen," legt meteoroloog Dennis Wilt uit. "Hoe het weer om middernacht zal zijn, is echt een specifiek moment. Het is nu nog erg onzeker."

De komende dagen moet meer duidelijk worden, maar Wilt waarschuwt alvast voor harde wind tijdens de jaarwisseling. "Een vuurpijl kan door de wind de andere kant op vliegen. En áls het regent, kan hij zelfs rechtstreeks naar beneden gaan." Mist hoeven we niet te verwachten, want daar waait het te hard voor. "Dat zal het zicht op vuurwerk zeker niet verpesten."

Warm weer

Het weer tijdens de jaarwisseling is opvallend zacht voor de tijd van het jaar. Overdag is het zo’n 8 tot 9 graden, en rond middernacht ligt de temperatuur rond de 5 à 6 graden. Ondanks de bewolking kun je het vuurwerk nog wel zien, al blijft het een kwestie van afwachten of het droog blijft.