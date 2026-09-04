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Onstuimig weer met code geel, maar 28 graden ligt in het verschiet

Weerbericht

Vandaag, 08:47

Na een opvallend warme nacht krijgen delen van Nederland vrijdagochtend te maken met onstuimig weer. Aan de kust kan de zuidwestenwind af en toe stormachtig worden, met windkracht 8 en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Voor de kustprovincies geldt daarom code geel tot 13.00 uur, meldt weerman Robert de Vries.

Ook trekt vanuit het noordwesten een koufront over het land. Volgens De Vries kan dat korte tijd stevige regen opleveren, vooral in het noorden. De temperatuur komt uit op 20 tot 24 graden. Achter het koufront wordt het met ongeveer 18 graden een stuk koeler. In de loop van de middag neemt de wind af.

Weekend begint koeler

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag klaart het op, al kunnen in het noorden later opnieuw enkele buien vallen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden bij een matige tot krachtige westenwind.

Zaterdag vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog en laat de zon zich geregeld zien. Met 19 tot 21 graden blijft het vrij mild. Aan zee waait het nog stevig uit het westen.

Zondag volop zomerweer

Zondag ziet het weerbeeld er heel anders uit. De Vries verwacht dat het overal droog blijft, met geregeld zon. De temperatuur stijgt naar ruim 20 graden en in het zuiden kan het plaatselijk zelfs 25 graden worden.

Maandag wordt het nog warmer. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk, al neemt dan ook de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het koeler en wisselvalliger. Later volgende week liggen de middagtemperaturen rond 18 graden en breekt de zon af en toe door.

Door Redactie Hart van Nederland

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