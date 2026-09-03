Vrijdag code geel om zware windstoten, maandag zomers warm

Nederland krijgt vrijdag eerst te maken met onstuimig weer, maar daarna volgt een flinke weersomslag. Langs de westkust kan de wind vrijdagochtend hard tot stormachtig worden en worden zware windstoten verwacht. Daarvoor geldt code geel. Na vrijdag wordt het rustiger en kan het maandag plaatselijk zelfs 26 graden worden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

De wind is donderdag al vrij stevig. Aan zee staat een krachtige westen tot zuidwestenwind, windkracht 6. Vrijdagochtend wordt het onstuimig. Langs de westkust kan de wind enige tijd hard tot stormachtig worden en zijn zware windstoten mogelijk. Code geel geldt in de provincies Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland.

Ook trekt vanuit het noordwesten een actief koufront over het land, dat korte tijd flink wat regen kan brengen. Vrijdagmiddag komt in de noordwestelijke helft van het land wat ruimte voor de zon en neemt de wind af. De temperatuur ligt tussen 20 en 23 graden.

Richting 26 graden

In het weekend wordt het een stuk rustiger. Zondag is de meeste ruimte voor de zon. Ook de temperatuur loopt weer op. Maandag kan het met geregeld zon plaatselijk zelfs 26 graden worden. Daarna neemt de wisselvalligheid weer toe en daalt de temperatuur tot onder de 20 graden.

Op bovenstaande video vertelt De Vries wat je donderdag en de dagen erna kunt verwachten van het weer.