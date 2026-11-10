Code geel tot eind van de ochtend vanwege dichte mist: bijna 1000 kilometer file

Dinsdagochtend start met dichte mist, wat zorgt voor flink wat verkeersproblemen. Het zicht is op meerdere plaatsen zeer beperkt, waardoor het KNMI voor een groot deel van het land code geel heeft afgegeven tot 12.00 uur. De dag begint ook fris met op veel plekken lichte vorst, vertelt Hart van Nederland-meteoroloog Dennis Wilt.

Het zicht kan plaatselijk minder dan 200 meter zijn, wat te merken is in het verkeer. Rond 08.00 uur stond er volgens de ANWB ongeveer 982 kilometer file, aanzienlijk meer dan gebruikelijk op een dinsdagochtend. Door de slechte weersomstandigheden rijdt het verkeer een stuk langzamer. Ook zijn er behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Normaal staat er op een dinsdagochtend tussen de 700 en 800 kilometer file.

De nevel, mist en laaghangende wolken lossen in de loop van dinsdagochtend op, waardoor de zon op steeds meer plekken doorbreekt. Met een zwakke tot matige oostelijke wind wordt het dinsdagmiddag maximaal een graad of 8. In het noordoosten blijft het ook in de middag nog grijs en fris met maximaal 4 graden.

Zon en regen

Dinsdagavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaat het regenen. In het noorden wordt het opnieuw mistig en volgen in de nacht enkele buien.

Woensdag schijnt in het noorden af en toe de zon. In het zuiden blijft het regenachtig en wordt het maximaal 7 graden. De rest van de week wordt het rustig en droog herfstweer met koude nachten.