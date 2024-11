Code geel in Utrecht om mistbanken, advies om langzamer te rijden

In de provincie Utrecht is dinsdag code geel afgekondigd vanwege dichte mist. Het KNMI waarschuwt automobilisten voor gevaarlijke mistbanken, waardoor het zicht aanzienlijk beperkt kan zijn. De weerdienst adviseert daarom om langzamer te rijden en extra afstand te houden tot andere weggebruikers.

De mistwaarschuwing ging dinsdagmiddag om 17.00 uur van kracht en geldt naar verwachting tot 23.00 uur. Gedurende deze periode kan het zicht op veel wegen in de provincie sterk wisselen, afhankelijk van de aanwezigheid van mistbanken.

Rijkswaterstaat sluit zich aan bij het advies en benadrukt dat de mist niet alleen in de avond hinder kan veroorzaken. Ook tijdens de ochtendspits kunnen weggebruikers te maken krijgen met een beperkt zicht, wat mogelijk tot extra drukte en gevaarlijke situaties kan leiden.

Vergelijkbaar weerbeeld

Dinsdagochtend waren er al meldingen van dikke mist in meerdere provincies. De weersomstandigheden blijven de komende dagen vergelijkbaar, meldt Weeronline. Door de rustige herfstperiode en het gebrek aan wind is er een grotere kans op aanhoudende mist in de ochtenduren.

Volgens de weersvoorspellingen van Weeronline zullen deze condities voorlopig aanhouden, wat betekent dat automobilisten in de ochtend regelmatig rekening moeten houden met slechte zichtomstandigheden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP