Code geel afgegeven om zware windstoten: hier kan het voor problemen zorgen

Er trekken de komende dagen buien over het land, afgewisseld met zonnige momenten. De wind is stevig en vooral aan zee kan het flink waaien. Het weekend ziet er beter uit maar daarna keert het onstuimige herfstweer terug.

Op donderdag is het regenachtig, maar de zon laat zich ook zien en het wordt tot 20 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind, vooral aan zee. In het noordwesten zijn de buien het zwaarst, met kans op onweer.

Donderdagavond en -nacht wordt het in het binnenland droog, maar aan zee kan het gaan onweren. De temperatuur zakt tot 10 graden.

Code geel

In de nacht van donderdag op vrijdag kunnen zware windstoten in de kustgebieden plaatselijk leiden tot schade en overlast. Aan zee zijn windstoten tot ruim 100 kilometer per uur mogelijk. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en Friesland.

Flevoland : code geel van 02.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

Friesland : code geel van 02.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

IJsselmeergebied : code geel van 02.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

Noord-Holland : code geel van 00.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

Waddenzee : code geel van 02.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

Waddeneilanden : code geel van 02.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

Zeeland : code geel van 0.00 uur tot vrijdag 15.00 uur

Zuid-Holland: code geel van 00.00 uur tot vrijdag 18.00 uur

De zware windstoten kunnen hinder opleveren voor het verkeer en er is kans op het afbreken van boomtakken. Ook kunnen rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen gevaar opleveren.

Vrijdag begint droog met wat zon in het oosten, maar in de middag valt er veel regen. De windstoten houden aan en komen overdag ook een stukje landinwaarts. Aan het einde van de middag lijkt de wind weer iets af te nemen. Het wordt 14 graden.

Weekend

Het weekend verloopt rustiger: zaterdag nog enkele buien, maar zondag blijft het droog en zonnig met temperaturen van 14 tot 16 graden.