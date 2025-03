Bizar vroeg: eerste dag met lokaal 20 graden een feit

De eerste lokale warme dag van het jaar is een feit. In Deelen in Gelderland werd een temperatuur van 20,0 graden gemeten, terwijl de eerste 20-gradendag normaal pas rond 5 april valt. In De Bilt bleef de temperatuur steken op 19,6 graden, waardoor er nog geen officiële warme dag is, aldus Hart van Nederland-weerman Robert de Vries.

Door klimaatverandering komen warme dagen steeds eerder in het jaar voor. Dertig jaar geleden lag de gemiddelde eerste warme dag op 10 april, nu is dat 5 april. Soms gebeurt het nog vroeger: in 1990 werd al op 24 februari de 20-gradengrens overschreden.

Tientallen warme dagen

Het lange wachten op een warme dag is verleden tijd. In 1941 werd pas op 18 mei de eerste 20 graden gemeten, en in kustgebieden duurde het soms nog langer. Tegenwoordig telt een jaar in Nederland tientallen warme dagen, met uitschieters zoals de ‘eindeloze zomer’ van 2018, waarin Gilze-Rijen maar liefst 147 warme dagen noteerde.