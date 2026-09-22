Astronomische herfst begint: warm en droog weer houdt aan

Voor meteorologen is de herfst al op 1 september begonnen, maar komende nacht om 02.05 uur begint ook de astronomische herfst. Dat gebeurt niet op 21 september, zoals vaak op school is geleerd, maar op 23 september. Van herfstweer is voorlopig geen sprake. Hogedrukgebieden domineren volgens meteoroloog Robert de Vries het weerbeeld. Dat zorgt voor hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en aanhoudende droogte, met mogelijk opnieuw recordlage waterstanden tot gevolg.

Benieuwd naar het weer de komende dagen? Bekijk dan bovenstaande video.

Komende nacht om 02.05 uur staat de zon precies boven de evenaar. Dat is het moment waarop de astronomische herfst begint. Dat gebeurt dus niet op 21 september, zoals vaak op school is geleerd, maar op 23 september.

Waarom begint de astronomische herfst niet altijd op dezelfde dag?

Tussen 1900 en 2100 begint de astronomische herfst geen enkele keer op 21 september. Op 22 september begint de herfst in totaal 278 keer, op 23 september 111 keer en op 24 september 12 keer.

Dat de herfst niet ieder jaar op dezelfde datum begint, komt doordat een jaar niet precies 365 dagen duurt. We corrigeren onze kalender met schrikkeldagen. Daardoor verschuift het precieze tijdstip van jaar tot jaar.

Temperaturen blijven boven het gemiddelde

Van herfstweer is de komende tijd geen sprake. Dat heeft te maken met de dominantie van hogedrukgebieden. De temperaturen liggen boven het gemiddelde. Eind september hoort het overdag ongeveer 18 graden te zijn. Tijdens de eerste week van oktober ligt het gemiddelde rond 16 graden.

Later deze week, in het weekend en begin volgende week komt de temperatuur geregeld boven de 20 graden uit. Als het meezit met de hoeveelheid zon, kan het in het zuiden af en toe 25 graden worden. Dat is vrij uitzonderlijk voor de tijd van het jaar.

Bekijk de vooruitzichten voor de rest van de week in de video hieronder:

1:14 Weerbericht dinsdag 22 september 2026

Ook tijdens de eerste week van oktober kan het in het zuiden nog 20 graden worden. De tuinstoelen kunnen voorlopig dus nog buiten blijven staan.

Droogte neemt opnieuw toe

De hogedrukgebieden zorgen er de komende veertien dagen ook voor dat actieve storingen op afstand blijven. Af en toe glipt er wel een zwakke storing door, maar grote hoeveelheden neerslag worden niet verwacht.

Daardoor loopt het neerslagtekort de komende dagen weer op en komen we opnieuw uit bij de vijf procent droogste jaren. Op dit moment bedraagt het gemiddelde landelijke neerslagtekort 247 millimeter. Dat zal de komende dagen naar verwachting oplopen tot ongeveer 258 millimeter.

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Mogelijk opnieuw recordlage waterstand in de Rijn

Het droge weer heeft ook gevolgen voor de waterstanden in de rivieren. Die waren nog lang niet hersteld van de droge zomer. Door een paar wisselvallige weken was het waterpeil wel iets gestegen, maar door het aanhoudende droge weer van de komende veertien dagen zal het peil weer zakken.

Mogelijk wordt opnieuw een laagterecord gemeten in de Rijn bij Lobith. In augustus werd daar een waterstand van 6,12 meter gemeten. Dat was de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens de modellen van het KNMI kan het peil over twee weken mogelijk zakken naar 6,06 meter.

Niet alleen in Nederland valt weinig regen, maar ook in de stroomgebieden van de Rijn. Daarnaast ligt er nog weinig sneeuw in de Alpen die voor extra smeltwater kan zorgen.