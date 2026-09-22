Later deze week volop zon en in het weekend tot 25 graden

Later deze week krijgen we meer zon en hogere temperaturen. In het weekend kan de temperatuur oplopen tot 25 graden, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Dinsdag is er minder ruimte voor de zon. Vooral in het noorden kan wat motregen vallen. Op andere plaatsen blijft het meestal droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. De temperatuur ligt tussen 17 graden in Groningen en 21 graden in Zeeland. Er staat weinig wind.

Woensdag rond de 20 graden

Woensdag kan de dag op sommige plaatsen beginnen met mist. In het noorden zijn de meeste wolken en kan wat lichte regen vallen. Op andere plaatsen laat de zon zich af en toe zien. Bij een sterker wordende zuidenwind ligt de temperatuur rond de 20 graden.

In de avond en nacht naar donderdag trekken enkele buien over. Daarna volgt een droge donderdag op de meeste plaatsen, met regelmatig zon. De temperatuur komt uit op maximaal 18 graden. De wind uit het noordwesten is stevig.

Weekend wordt warmer

Vanaf vrijdag is er veel zon en komt de wind uit het zuiden. De temperaturen stijgen naar 20 tot 25 graden.