April verrast: donderdag lokaal zelfs zomers warm

Het is de komende dagen heerlijk voorjaarsweer, met veel zon en temperaturen die door een wind uit oostelijke richting flink oplopen. Tijdens de nachten koelt het nog wel stevig af. Normaal wordt het in deze tijd van het jaar overdag maximaal een graad of 13. Daar gaan we de komende dagen in ieder geval ruim overheen.

De maand april is de droogste maand van het jaar. In de eerste week van deze maand is er ook nog niet veel regen gevallen: op de natste plekken zo'n 5 tot 10 millimeter. Ook lijkt er de komende tijd niet veel bij te vallen. Toch levert een storing die van donderdag op vrijdag over het land trekt weer een paar millimeter neerslag op. Volgens de laatste modelberekeningen trekt er ook in de loop van zondag een smal bandje met regen van west naar oost over het land. De week erna lijkt het, op een enkel buitje na, droog te blijven.

Verschil tussen dag en nacht

Zo vroeg in het voorjaar zie je grote verschillen ontstaan tussen de lage temperaturen 's nachts en de warmte die zich overdag kan ontwikkelen. De nachten zijn nog relatief lang en als het dan helder is, kan het bij weinig wind flink afkoelen. Dat zag je ook tijdens de afgelopen nachten.

Dinsdagochtend vroeg moesten op sommige plaatsen de autoruiten weer worden gekrabd. In het noordoosten was sprake van enkele graden vorst en het heeft op uitgebreide schaal in het land aan de grond weer licht tot matig gevroren. Als de zon overdag volop schijnt, lopen de temperaturen razendsnel op. Is de windrichting dan gunstig, dus geen wind vanaf de koude zee maar uit het warmere binnenland, dan kan het zo vroeg in het voorjaar al behoorlijk warm worden.

Warm of zelfs zomers

Dinsdag lukt het waarschijnlijk net niet en blijven we steken op een graad of 19, maar woensdag wordt het in de zuidelijke provincies ruim 20 graden. Daarmee hebben we de eerste officiële lokale warme dag van 2026 te pakken. Donderdag wordt het nog een paar graden warmer en kan het plaatselijk in Zuid-Nederland voor het eerst dit jaar zelfs 25 graden worden. Dan spreken we van de eerste lokale zomerse dag van dit jaar. Ook op andere plekken in het land is het aangenaam warm lenteweer.