Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

April verrast: donderdag lokaal zelfs zomers warm

Weerbericht

Vandaag, 15:39

Link gekopieerd

Het is de komende dagen heerlijk voorjaarsweer, met veel zon en temperaturen die door een wind uit oostelijke richting flink oplopen. Tijdens de nachten koelt het nog wel stevig af. Normaal wordt het in deze tijd van het jaar overdag maximaal een graad of 13. Daar gaan we de komende dagen in ieder geval ruim overheen.

De maand april is de droogste maand van het jaar. In de eerste week van deze maand is er ook nog niet veel regen gevallen: op de natste plekken zo'n 5 tot 10 millimeter. Ook lijkt er de komende tijd niet veel bij te vallen. Toch levert een storing die van donderdag op vrijdag over het land trekt weer een paar millimeter neerslag op. Volgens de laatste modelberekeningen trekt er ook in de loop van zondag een smal bandje met regen van west naar oost over het land. De week erna lijkt het, op een enkel buitje na, droog te blijven.

Verschil tussen dag en nacht

Zo vroeg in het voorjaar zie je grote verschillen ontstaan tussen de lage temperaturen 's nachts en de warmte die zich overdag kan ontwikkelen. De nachten zijn nog relatief lang en als het dan helder is, kan het bij weinig wind flink afkoelen. Dat zag je ook tijdens de afgelopen nachten.

Dinsdagochtend vroeg moesten op sommige plaatsen de autoruiten weer worden gekrabd. In het noordoosten was sprake van enkele graden vorst en het heeft op uitgebreide schaal in het land aan de grond weer licht tot matig gevroren. Als de zon overdag volop schijnt, lopen de temperaturen razendsnel op. Is de windrichting dan gunstig, dus geen wind vanaf de koude zee maar uit het warmere binnenland, dan kan het zo vroeg in het voorjaar al behoorlijk warm worden.

Warm of zelfs zomers

Dinsdag lukt het waarschijnlijk net niet en blijven we steken op een graad of 19, maar woensdag wordt het in de zuidelijke provincies ruim 20 graden. Daarmee hebben we de eerste officiële lokale warme dag van 2026 te pakken. Donderdag wordt het nog een paar graden warmer en kan het plaatselijk in Zuid-Nederland voor het eerst dit jaar zelfs 25 graden worden. Dan spreken we van de eerste lokale zomerse dag van dit jaar. Ook op andere plekken in het land is het aangenaam warm lenteweer.

Door Dennis Wilt

Lees ook

Lenteweer zet door: zon overheerst en het wordt steeds warmer
Lenteweer zet door: zon overheerst en het wordt steeds warmer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.