Lenteweer zet door: zon overheerst en het wordt steeds warmer

Weerbericht

Vandaag, 08:12

Pasen is nog maar net voorbij, maar het lenteweer laat zich meteen weer zien. Op een beetje sluierbewolking na is het vandaag overal zonnig. De dag begint fris, met op sommige plekken in het binnenland zelfs lichte vorst, maar in de middag loopt de temperatuur flink op. In het zuiden kan het 18 tot 19 graden worden, terwijl het in het noorden en op de Wadden met 13 tot 14 graden wat koeler blijft.

Dinsdagavond en de nacht naar woensdag blijft het helder en kan het in het oosten en noordoosten opnieuw richting het vriespunt gaan. Woensdag wordt het nog warmer: in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 20 of zelfs 21 graden. Daarmee ligt de eerste lokale warme dag van 2026 binnen handbereik.

Benieuwd of dat warme lenteweer aan blijft houden? Meteoroloog Robert de Vries vertelt je er alles over in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Volg Hart van Nederland
