Van -8 naar 20 graden: bizarre temperatuurwisseling op komst

Het wordt een week van extremen: na ijskoude nachten met strenge vorst stijgt de temperatuur eind deze week razendsnel richting de 20 graden. Volgens meteoroloog Jordi Huirne van Hart van Nederland is een temperatuurverschil van meer dan 20 graden binnen een paar dagen uitzonderlijk, maar niet ongekend voor maart.

De nacht van maandag op dinsdag wordt kraakhelder en ijskoud. "In het binnenland vriest het hier en daar matig, met in het noordoosten zelfs temperaturen rond -7 tot plaatselijk zelfs -8 graden", aldus Huirne. Zelfs in de duingebieden kan het flink vriezen. "Mogelijk komt het tot een kouderecord."

Ook dinsdag blijft fris, ondanks de zon. De oostenwind houdt de temperatuur rond 11 graden.

Temperatuursprong: van winter naar lente

Woensdag verandert echter alles. Vanaf dan draait de wind naar het zuiden en stroomt warme lucht uit Zuid-Europa ons land binnen. "Na een koude nacht met temperaturen tussen -1 en -5 graden, wordt het overdag maar liefst 17 graden," zegt Huirne. Dat is een enorm verschil binnen 24 uur.

Donderdag loopt de temperatuur verder op. "Het wordt zo’n 19 graden, alleen in het Waddengebied en aan de Zeeuwse kust blijft het met 15 graden wat koeler."

Vrijdag lijkt de lente echt los te barsten. "Hier en daar zal de 20 graden worden bereikt, en de kans is zo’n 40 procent dat dit ook in De Bilt lukt," aldus Huirne. Pas dan spreken we officieel van een warme dag.

Vanaf zondag weer kouder

Wie hoopt dat de lente blijft, moet nog even geduld hebben. "Vanaf het weekend is er meer bewolking en wordt het wisselvalliger," waarschuwt Huirne. Zaterdag is het nog zeer zacht met 18 graden, maar vanaf zondag wordt het weer een stuk frisser.