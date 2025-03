Zon draait overuren: maart niet eerder zo zonnig begonnen als dit jaar

Niet eerder was er begin maart zo’n lente-uitbarsting als dit jaar. Omdat de zon maandag, net als de afgelopen acht dagen, het maximale aantal van tien uren schijnt, komt het totaal over de eerste tien dagen gemiddeld over het land op 92 zonuren uit. Daarmee wordt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne het record van 89 zonuren uit 2022 nu alweer verbroken.

Verder is het voor het eerst sinds 1969 dat er in de eerste decade van maart geen druppel regen is gevallen.

Lenteweer

Een hogedrukgebied boven onze omgeving heeft de afgelopen tijd voor schitterend lenteweer gezorgd. Deze maand was er tot nu toe alleen op 1 maart vrij veel bewolking. De andere dagen verliepen, op wat hoge wolkensluiers na, zonovergoten. Met een zuiden- tot oostenwind werd warme lucht aangevoerd. Afgelopen zaterdag werd voor het eerst de 20 graden aangetikt in ons land en zowel vrijdag als zaterdag was het recordwarm.

Het zonrecord dat maandag wordt verbroken, is bijzonder. Het oude record van 89,3 zonuren stond nog maar een paar jaar, sinds 2022. Het record uit de vorige eeuw was slechts 72,4 zonuren in 1976. Gemiddeld schijnt de zon begin maart maar 39,2 uren, dit jaar is dat dus ruim twee keer zoveel. Bijzonder is ook dat er deze maand nog geen druppel regen is gevallen, en dat is na 1969 niet meer voorgekomen.

Inhaalslag

Door het extreem zonnige begin van de lente heeft ook het jaar een flinke inhaalslag gemaakt wat betreft het aantal zonuren. Tot en met maandag heeft de zon 257 uren geschenen, tegen 260 uur in 2022. In een gemiddeld jaar staat de teller nog maar op 196 zonuren. En dat terwijl januari nog een sombere maand was dit jaar. Februari was juist iets aan de zonnige kant en dankzij maart schiet dit jaar nu naar een tweede plek.

Ook bijzonder is het aantal dagen waarbij de temperatuur in De Bilt is opgelopen tot tenminste 15 graden. Deze maand telt tot nu toe al zes van deze zogenaamde officiële lentedagen, tegen vier dagen in 1961 en 1991. Een dik record dus voor de eerste tien dagen van maart.

Veel frisser

Aan al het moois komt een eind, en dat geldt ook voor het mooie lenteweer. Vanaf dinsdag komt met een noordenwind veel frissere lucht ons land binnen. De middagtemperatuur komt dan niet hoger uit dan een graad of 9 en in de nachten gaat het weer licht vriezen. Daarbij moet wel worden vermeld dat 10 graden heel gemiddeld is voor deze tijd van het jaar. We zijn flink verwend.

Er trekken dagelijks een paar buien over het land, soms maartse buien met hagel. De zon is de komende dagen maar weinig te zien. Gelukkig voor de lenteliefhebbers en de boeren lijkt de wisselvallige periode niet zo lang te duren. Vanaf het weekend knapt het alweer op met meer zon. Volgende week zijn er flink wat computerberekeningen die opnieuw met lenteweer op de proppen komen.