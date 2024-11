Brrr: volgende week gevoelstemperatuur onder het vriespunt

Afgelopen dagen was het grijs, kil en koud met geen zon en temperaturen die op sommige plekken rond 5 graden bleven steken. Na een grijs en koud weekend wordt het vanaf maandag tijdelijk iets zachter met wat zon, maar ook buien. Tweede helft van de week wordt het waterkoud met gevoelstemperaturen onder het vriespunt.

Een hogedrukgebied ligt al dagen in de buurt van ons land en zorgt voor rustig herfstweer. In de zomer zou het onder een hogedrukgebied zonnig zijn, maar in het najaar is dat lang niet altijd het geval. Tijdens de steeds langer wordende nachten kan in vochtige lucht gemakkelijk mist en lage bewolking ontstaan. De zwakke herfstzon heeft niet genoeg kracht meer om het ochtendgrijs weg te branden.

Daardoor is het deze vrijdag en ook dit weekend op de meeste plaatsen bewolkt en koud. Vrijdagmiddag is het hooguit 5 tot 7 graden en zaterdag is het niet warmer dan een graad of 8. Zondag draait de wind van de koude oosthoek naar het zuidwesten. Er stroomt dan vochtige en zachtere lucht vanaf de Noordzee het land in. Het wordt een graad of 10, maar het kan ook mistig zijn en er is kans op motregen.

Bezem door de atmosfeer

Vanaf maandag gaat het helemaal veranderen. Het hogedrukgebied boven ons land verdwijnt en er komt een stevige noordelijke wind te staan. Je zou kunnen zeggen dat er een bezem door de atmosfeer gaat!

De mist en lage bewolking worden eindelijk weggeblazen en we krijgen de zon weer te zien. Maar boven de relatief warme Noordzee ontstaan ook buien, dus maandag en dinsdag is de paraplu weer nodig. De temperatuur gaat omhoog, plaatselijk wordt het 12 graden. Tijdens buien maakt de wind het echter best guur.

Waterkoud

Vanaf woensdag draait de wind naar het noordoosten tot oosten en daarmee stroomt drogere, maar ook veel koudere lucht naar ons land. De meeste buien verdwijnen, maar er blijft wel veel bewolking over. Af en toe kan de zon even tevoorschijn komen.

Een dikke winterjas en zelfs sjaal en handschoenen zijn dan geen overbodige luxe. De maxima liggen vanaf woensdag tussen 3 graden in het oosten en 6 graden in de kustgebieden. Door de koude (noord)oostenwind zal de gevoelstemperatuur een groot deel van de dag rond of iets onder het vriespunt liggen. Door de bewolking ligt de temperatuur in de nachten nog een paar graden boven nul, maar als het toch even opklaart kan het plaatselijk licht vriezen.