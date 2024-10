Nog éven genieten: tot en met zaterdag heerlijk terrasweer

Wie nog even wil genieten van het herfstzonnetje moet niet te lang binnenblijven. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag is het heerlijk najaarsweer met flink wat zon. Omdat er maar weinig wind staat zal het nog iets warmer aanvoelen dan de 15 graden die de thermometer aangeeft. De jas kan dus nog even uit.

Komende dagen is het echt laagjesweer. Wie ’s ochtends vroeg de deur uitgaat moet rekening houden met een frisse start. Zo kan de temperatuur vrijdag- en zaterdagochtend in het binnenland rond het vriespunt liggen. Als de temperatuur daadwerkelijk op een officieel meetpunt onder het vriespunt zakt, betekent dit de eerste vorst van de herfst van 2024. Dat betekent ook dat we weer kunnen genieten van wit berijpte velden en misschien moet op een enkele plek al worden gekrabd.

Aangenaam najaarsweer

Met veel zon is het overdag juist heel aangenaam. Het herfstzonnetje stuwt de temperatuur flink op tot een graad of 15. Omdat er komende dagen weinig wind staat uit een noordoostelijke richting, voelt het ook direct aangenaam aan. De winterjas kan in de middag dus plaatsmaken voor een T-shirt. Wel kunnen een paar stapelwolken ontstaan en in het oosten en zuidoosten kan vanuit Duitsland iets meer bewolking overtrekken. Als de zon even weg is zal een jasje geen overbodige luxe zijn.

Weersomslag

Zondag krijgen we een weersomslag. In de ochtend is het nog fris en schijnt vooral in het noordoosten de zon nog even. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in de middag trekken een paar buien over het land. Toch zal het meestal nog droog zijn. Wel is het fris met hooguit 14 graden. De warme jas kan dus weer aan.

Vanaf maandag draait de wind naar het zuiden. Er wordt vrij warme lucht aangevoerd met temperaturen die oplopen richting de 20 graden. Nazomerweer zal het daarbij niet zijn, want er komen ook flink wat buien op ons af en daarbij kan het ook onweren. In de tweede helft van de week gaat het waarschijnlijk ook weer harder waaien. Extra genieten dus van de komende terrasdagen!