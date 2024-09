Nog even genieten, na dit weekend oppassen met stormachtig weer en zware windstoten

Zondag begint officieel de herfst en het weer houdt zich goed aan de kalender. Vanaf maandag kan de jas weer aan en kunnen ook de regenlaarzen weer uit de kast, het gaat namelijk flink regenen en later in de week wordt het zelfs stormachtig.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Zondag 22 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Dan begint in ons land de astronomische herfst en daarna duren de nachten langer dan de dagen. Dat betekent ook dat het weer gaat veranderen, we schuiven richting het winterhalfjaar.

Herfstweer

Typisch voor de herfst is het ontstaan van hardnekkige mist en laaghangende bewolking in de nachten, die ’s ochtends maar moeizaam oplost. Dit gebeurt op rustige dagen. Daar hadden we de afgelopen week al last van.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Komende week krijgen we de dynamische variant van de herfst te zien. Lagedrukgebieden weten ons land van tijd tot tijd te vinden en brengen regen en veel bewolking. Vooral aan zee kan flink wat regenwater vallen, het warme water van de Noordzee is een voeding voor plensbuien. Zeker op maandag is er ook kans op onweersbuien in het hele land.

Stormachtig

Woensdag, donderdag en vrijdag trekken actieve depressies over de Noordzee of over ons land, daardoor trekt de wind flink aan. Aan zee kan het stormachtig waaien met een windkracht 8 en er kunnen zware windstoten voorkomen. Daarmee is het oppassen geblazen. Bomen zitten nu nog volop in het blad, dus takken kunnen gemakkelijk afbreken.

Komende dagen is het nog even extra genieten van het voorlopig laatste warme en zonnige weekend. Een krachtig hogedrukgebied in de buurt van ons land houdt lagedrukgebieden op afstand.

Heerlijk warm

Na een zonovergoten vrijdag verloopt ook zaterdag zonnig. Na een fris begin van de ochtend met een graad of 11 op de thermometer, wordt het in de middag bij weinig wind 23 tot lokaal 25 graden. Alleen op de Wadden is het met 21 graden iets koeler. Door een oostenwind is het ook op de stranden heerlijk warm.

Ook zondag is het nog prima nazomerweer met een mix van wolkenvelden en zon. Vooral in het zuiden is kans op een bui, maar de actievere buien met kans op onweer volgen pas in de avond. Overdag wordt het maximaal 24 graden en dit is voorlopig de laatste warme dag.