Met het verzetten van de klok verandert ook het weer: wintertijd begint kouder

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober om 3.00 uur zet Nederland de klok een uur achteruit. Dat betekent dat we een uurtje extra weekend hebben. Ook wordt het vanaf dan een stuk kouder, met volgende week kans op een graadje vorst. Echt winterweer blijft voorlopig uit.

Geschreven door Jordi Huirne

In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok om 03.00 uur een uurtje teruggezet. Dat betekent een uur langer slapen. Misschien komen sommige mensen aan de andere kant ook makkelijker hun bed uit, nu het volgende week een uur eerder licht is, rond 07.30 uur in de ochtend.

Rond 17.30 uur wordt het echter alweer donker. Dat zal even wennen zijn, zeker omdat veel mensen vanaf dan in het donker naar werk of school reizen en ook weer in het donker thuiskomen.

Gevoelig kouder

Na een paar heerlijke herfstdagen slaat het weer dit weekend om. We krijgen te maken met meer bewolking en zowel zaterdag als zondag trekken er een paar buien over het land. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Met 13 of 14 graden ligt de temperatuur rond normaal voor eind oktober. Mocht de storing met buien zaterdag later komen, of zelfs pas op zondag, dan zit ons land zaterdag nog in warme lucht en kan de temperatuur plaatselijk de 20 graden aantikken. In de nacht naar zondag koelt het af tot een graad of 5.

Recordwarm verliep de overgang naar de wintertijd in 2005. In De Bilt werd het niet kouder dan 13,8 graden, en daarmee was het niet eens de koudste plek van het land. Vlissingen noteerde, samen met Rotterdam en Hoek van Holland, een minimum van 14,9 graden.

Tijdens de eerste dagen van de wintertijd is het licht wisselvallig, met vooral op maandag kans op regen. De dagen daarna zijn er meer opklaringen en kan het 's nachts lokaal een graadje vriezen. Overdag is het een graad of 14, wat fris aanvoelt voor mensen die gewend waren aan de warme herfstdagen.

Winterweer tijdens wintertijd

Natuurlijk zijn er ook jaren waarin het wel degelijk winterweer was tijdens het verzetten van de klok. Vooral in de vorige eeuw kon het eind oktober al opvallend koud zijn. Zo daalde de temperatuur tijdens de laatste zondag van oktober in 1920 tot -6,7 graden in het Drentse Eelde. In De Bilt vroor het 3,0 graden. Nog iets kouder was het op 29 oktober 1922. Tijdens deze nacht, waarin de klok werd verzet, koelde het in De Bilt af tot -4,3 graden en in Eelde tot -6,9 graden. Een dag later viel al de eerste sneeuw. Zulke koude nachten lijken ver weg, maar wie weet wat ons de komende maanden nog te wachten staat.

Een stuk recenter, in 2012, was het ook behoorlijk koud. Weerstation Twenthe noteerde matige vorst op 28 oktober, met -6,4 graden. Zo'n kou kunnen we ons nu haast niet voorstellen, gezien de relatief milde herfst tot nu toe.

Aangenaam herfstweer

De laatste dagen van de zomertijd is het heerlijk herfstweer. Woensdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. De dag kan vooral in het noordoosten met dichte mist beginnen, en daar zal het lang duren voordat het ochtendgrijs is verdwenen. Het kan 16 graden worden, maar in de bewolkte gebieden blijft het wat kouder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Donderdag start in het noorden met wat ochtendgrijs, maar dat verdwijnt sneller dan op woensdag. Daarna is er volop ruimte voor de zon en met maximaal 18 graden is het aangenaam weer om lekker de deur uit te gaan, bijvoorbeeld naar het bos of park.

Vrijdag start zonnig, maar later krijgen we meer bewolking en in de avond kan er misschien wat regen vallen. Het kan dan nog iets warmer worden dan op donderdag, plaatselijk 20 graden.

Toch lijkt het erop dat we na dit aangename weerweekend snel aan de koudere dagen moeten wennen.