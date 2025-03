Lente barst echt los: komende week eerste warme dagen verwacht

Haal die zonnebril maar uit de kast, want het wordt volop lenteweer. Een hogedrukgebied zorgt ervoor dat het de hele week droog en rustig blijft, met steeds meer zon. Het wordt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne 'laagjesweer': in de vroege ochtend kan het vriezen, maar overdag kunnen we op meerdere dagen richting de 20 graden gaan.

In deze tijd van het jaar zijn de verschillen tussen dag en nacht bij helder weer heel groot. Dit komt doordat de steeds sterker wordende voorjaarszon de temperatuur overdag flink kan opdrijven, terwijl het in de relatief lange nachten nog goed kan afkoelen tot onder het vriespunt. Laagjesweer dus! Vroege vogels hebben in de ochtend de handschoenen nog nodig, terwijl ’s middags de winterjas uit kan.

Koude nachten

Onder een hogedrukgebied is het de komende tijd rustig weer. Maar in deze tijd van het jaar kunnen de nachten nog behoorlijk koud uitpakken. Zo kan het de komende nachten met gemak 5 graden vriezen. Iets voor carnavalsvierders om rekening mee te houden dus. Ook kan mist en lage bewolking ontstaan, waardoor de dag hier en daar grijs en kil begint. Dat is ook zo deze zondagochtend. In Eindhoven zakte de temperatuur tot -5 graden en op vliegbasis Twenthe werd het -5,1 graden. Verder komt tot halverwege de ochtend met name in het noorden dichte mist voor. Het zicht zakte in de nacht naar zondag soms terug tot 60 meter op sommige plekken. Ook komende nachten kan dit gebeuren.

Gelukkig zorgt de zon ervoor dat de bewolking en mist vrij snel oplossen. Vaak is het vóór de middag al zo goed als zonnig. Alleen nabij koud water, zoals het Waddengebied, het IJsselmeer en de westkust, kan het langer duren. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur komt steeds hoger uit. Zondagmiddag is het een graad of 10, terwijl de temperatuur woensdag al de lenteachtige 15 graden kan aantikken.

Zonnig lenteweer

Alsof het nog niet genoeg is, doen we er vanaf donderdag nog een schepje bovenop. De wind gaat dan uit het zuiden waaien en de lucht wordt droger. Daardoor is de kans op mist en lage bewolking veel kleiner en start de ochtend meteen zonnig.

Ook komt de temperatuur nog een stuk hoger uit. Met uitzondering van de kustgebieden wordt het 15 tot 19 graden en is er zelfs een kleine kans op de eerste 20 graden in ons land. Ook in het weekend zou dat nog kunnen. En dat terwijl het in de vroege ochtend lokaal nog een beetje kan vriezen.

Warme dag

Bij 20,0 graden of meer spreken we van een warme dag. Gemiddeld gezien komt het pas op 5 april tot de eerste lokale warme dag in ons land. Meestal wordt de eerste warme dag in april gemeten, maar soms al in maart of zelfs februari. In de afgelopen 30 jaar gebeurde het gemiddeld eens per drie jaar dat de eerste warme dag vóór april al binnen was. Afgelopen 21 februari lukt het overigens al bijna. Op deze recordwarme en eerste officiële lentedag werd het in Woensdrecht 19,3 graden.