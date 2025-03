Code geel in grote delen van Nederland door dichte mist

In meerdere provincies in Nederland zorgt dichte mist voor gevaarlijke situaties op de weg. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Inmiddels geldt de waarschuwing ook in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Weggebruikers moeten extra opletten, want plaatselijk is het zicht door de mist minder dan tweehonderd meter. Dit kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen, vooral op snelwegen en in open gebieden. Het KNMI waarschuwt dat de mist zich in de vroege ochtend nog verder kan uitbreiden.

Wanneer trekt de mist weg?

Volgens het KNMI zal de mist in de tweede helft van de ochtend geleidelijk verdwijnen. Tot die tijd wordt automobilisten geadviseerd hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.