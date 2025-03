Lenteweer start na mogelijk kouderecord komende nacht

Komende dagen staat prachtig lenteweer voor de deur, maar eerst is er nog een koude nacht op komst. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne kan het onder een kraakheldere hemel meer dan 7 graden vriezen. Dat zou een nieuw landelijk kouderecord betekenen voor 18 maart. Ook woensdag start ijskoud, maar daarna schiet de temperatuur bij volop zon juist omhoog naar recordwaarden.

Maart roert zijn staart flink deze week, en het weer gaat dan ook alle kanten op. Vanaf vanmiddag is het dagenlang zonnig, maar de nachten zijn in eerste instantie nog ijskoud. De van oorsprong arctische lucht kan vanavond onder een heldere hemel bij rustig weer enorm afkoelen. Het gaat licht tot matig vriezen, met minima rond -5 graden.

In het noordoosten wordt het nog kouder, met in Drenthe temperaturen rond -7 graden, waarbij zelfs een afgeronde -8 graden niet is uitgesloten. Ook in de duingebieden kan het sterk afkoelen. Dat zou een nieuw datumrecord betekenen voor 18 maart.

Laatste keer in 2023

Het landelijke kouderecord van 18 maart staat al lange tijd op naam van 1964. Toen daalde de temperatuur in Deelen en Twenthe tot -7,0 graden. Ook het officiële kouderecord van De Bilt werd toen gemeten en bedraagt -4,9 graden. Zowel het record van De Bilt als het record over alle weerstations kan komende nacht worden verbroken.

Het is alweer een lange tijd geleden dat er een kouderecord werd verbroken in ons land, namelijk op 6 augustus 2023. Op deze zomerdag werd het in De Bilt niet warmer dan 15,8 graden, en het weerstation in Maastricht bleef zelfs steken op 14,4 graden, een landelijk record.

Voor de minimumtemperatuur moet zelfs teruggegaan worden tot 3 april 2022. Toen werd het in Deelen -6,3 graden. In de jaren 2021 en 2024 werd geen enkel kouderecord gebroken. Dat is voor het aantal warmterecords wel anders.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Gelukkig kan het nog

Deze eeuw worden gemiddeld bijna 11 keer meer warmterecords dan kouderecords gebroken. Gelukkig laat komende nacht zien dat zelfs in een opwarmend klimaat een koude uitschieter nog goed mogelijk is.

Overigens merken we later in de week ook hoe makkelijk het weer te warm wordt. Is het komende nacht nog 10 graden te koud, aan het einde van de week wordt het juist 10 graden te warm. Dit komt doordat de koude oostenwind vanaf woensdag naar de warme zuidhoek draait. Na een laatste koude nacht wordt het woensdagmiddag zo’n 17 graden. Donderdag is er iets meer bewolking, maar verdwijnt de vorst in de nacht en kan het ’s middags 19 graden worden.

Vrijdag is de warmste dag met maar liefst 21 graden op de thermometer. Dit betekent voor De Bilt ook een zeer vroege officiële warme dag, waarbij het tenminste 20,0 graden wordt. En net als op 21 februari, 7 en 8 maart kunnen we weer een landelijk temperatuurrecord verbreken voor wat betreft de maximumtemperatuur. Zo staat het landelijke record van 21 maart op naam van 1927. In Maastricht werd het toen 20,8 graden.