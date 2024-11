Houden we het droog tijdens de intocht van Sinterklaas?

Zaterdag 16 november komen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Vianen. Wordt het een natte en koude dag, of kunnen de kinderen de regenjas thuislaten en breekt na al die grijze dagen eindelijk weer een lekker herfstzonnetje door? Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne lijkt het mee te vallen en is de kans op regen klein. Volgende week kunnen de daken glad worden door vorst en winterse neerslag.

Artikel geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Het lijkt erop dat de goedheiligman geluk heeft. Het is deze dagen rustig herfstweer, en dat blijft zaterdag ook het geval. Er kan dus veilig met de boot naar Nederland worden gevaren, zonder dat er sprake is van hoge golven door storm.

Droog, maar vrij koud

In tegenstelling tot vorig jaar is de kans groot dat het nu droog blijft tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen. Wel zijn er veel wolkenvelden, en heeft de zon het moeilijk om door te breken. De zuidwestenwind is matig (windkracht 3 tot 4) en dat maakt het best koud. De temperatuur ligt rond de 9 graden, maar door de wind voelt het een paar graden kouder aan.

Ook op andere plekken worden dit weekend sinterklaasintochten gehouden. Het zuidoosten van het land heeft zaterdag de beste papieren. Daar zou de zon even kunnen doorbreken en waait het wat minder hard. In het noordwesten is de bewolking het dikst en waait het (vrij) krachtig, met een windkracht 5 tot 6. Ook kan daar wat motregen vallen. Het wordt 8 graden in Limburg tot 12 graden op de Wadden.

Op plekken waar de goedheiligman zondag pas komt, valt het vies tegen. Er trekken dan flink wat buien over het land, en daarbij kan het zelfs onweren. De westen- tot zuidwestenwind trekt aan tot een volle windkracht 4 in het binnenland en soms windkracht 7 op de stranden. Het wordt 9 graden, maar door de wind voelt het waterkoud aan.

Gladde daken

De Pieten moeten overigens na dit weekend rekening houden met guur novemberweer. De lucht wordt steeds kouder in Nederland. Details kunnen nu nog niet worden gegeven, maar in de loop van de week stijgt de kans op gladde daken door winterse neerslag of vorst in de nachten.