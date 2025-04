Zonnebrand én paraplu nodig: dit wordt het weer tijdens de paasdagen

Veel mensen hebben een lang weekend vrij. Het wordt dan ook druk op de campings en het festivalseizoen gaat natuurlijk van start. Krijgen we een aangenaam en droog weekend, of is de poncho of paraplu nodig? Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne praat je bij.

Geschreven door Jordi Huirne

Het weer kan tijdens Pasen behoorlijk variëren. Dit komt niet alleen doordat Pasen ieder jaar op een andere datum valt, maar vooral omdat het weer in de lente erg grillig is. Soms hebben we nog stuiptrekkingen van de winter, maar het kan ook al volop zomer zijn. De weersverwachting is dan ook altijd lastig in deze tijd van het jaar, omdat het ieder moment kan omslaan.

Wisselvallig begin

Goede Vrijdag valt het weer nog tegen. Een storing ligt dan boven het oosten van het land. Daar is er veel bewolking en kan wat regen vallen. Hoe verder naar het westen, hoe droger en hoe groter de kans op zon. Maar de verwachting is nog onzeker. Een kleine verschuiving naar het westen of oosten kan juist meer zon of meer bewolking betekenen in een groot deel van het land. Een zwakke tot matige noordenwind voert frisse lucht aan. Langs de oostgrens is het maar een graad of 10, terwijl in het westen (met uitzondering van de stranden) de 15 graden kan worden gehaald.

In het Brabantse Schijndel vindt Paaspop plaats, en festivalbezoekers kunnen vrijdag de zonnebril thuislaten en de poncho maar beter meenemen. In de middag kan namelijk wat regen vallen. In de avond wordt het droog en koelt het af van 12 naar 4 graden, dus een warme jas is een aanrader voor de avond.

Meer zon

Het weekend ziet er wat vriendelijker uit. Zaterdag trekt de storing naar het noorden weg. Daar zou dan nog wat regen kunnen vallen, maar uiteindelijk breekt op steeds meer plekken de zon door. Bij weinig wind wordt het maximaal 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Aangenaam weer dus ook op Paaspop, al vinden we de meeste zonuren in het westen van het land. Laat daar nou net een ander groot festival zijn, namelijk DGTL in Amsterdam. Smeer je wel in, want met een zonkracht van 4-5 kun je binnen een half uur verbranden. In de avond koelt het weer snel af met ’s nachts zelfs kans op vorst aan de grond.

Zondag is het nog wat warmer met 15 tot 20 graden in het zuiden. Eerst schijnt de zon regelmatig, maar later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe. Prima weer dus voor buitenactiviteiten, met een paraplu bij de hand. De avond verloopt een stuk zachter dan voorgaande dagen.

Warmer en kans op buien

Maandag, Tweede Paasdag, is het nog wat warmer, met maxima tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Er is ruimte voor de zon, maar vanuit het zuiden trekken ook een paar buien over het land. Omdat de luchtvochtigheid hoog is, voelt het warmer aan. Prima weer dus op de camping en voor buitenactiviteiten. Alleen op de Waddeneilanden is het frisser, met een graad of 15, en dat komt door de aanwezigheid van koud zeewater.

Volgende week begint ook de eerste week van de meivakantie. Het broeierige weer lijkt tot donderdag aan te houden, met geregeld zon en een lokale bui. In het binnenland kunnen de temperaturen dagelijks de 20 graden halen, aan zee is het wat frisser, zeker op de Wadden. Normaal is het in deze tijd van het jaar 15 graden, dus het is vanaf de paasdagen relatief warm. Uitgerekend in het Koningsdagweekend lijkt het (traditiegetrouwe) af te koelen.

Van winter naar zomer

Het paasfeest kan voorkomen in een periode van 35 dagen, van 22 maart tot en met 25 april. Het weer kan daardoor sterk variëren. Bijzonder koud was het in 2013. Op Eerste Paasdag, 31 maart, vroor het in De Bilt 5,3 graden. In Deelen werd het zelfs -7,8 graden. Door de matige vorst en de koude voorgeschiedenis kon op het Schildmeer in Groningen op Tweede Paasdag zelfs worden geschaatst.

Volop winter was het in 2008. Op 23 maart 2008, Eerste Paasdag, werd het op weerstation Twente -7,0 graden. Daarna volgde sneeuw op Tweede Paasdag. Er lag in de ochtend op veel plaatsen een paar centimeter of zelfs een pak sneeuw, in Vlissingen 12 cm. Nooit eerder was Pasen zo wit. Ook in 2021 viel sneeuw en daalde de temperatuur overdag tot het vriespunt. Dat is bijzonder voor 5 april.

Het kan ook anders. De Bilt heeft tot nu toe één officiële zomerse paasdag mogen noteren, met op 24 april 2011 een maximumtemperatuur van 26,0 graden. Op deze Eerste Paasdag werd het in Gilze-Rijen 27,2 graden. Een dag later werd het in Westdorpe opnieuw zomers met 25,0 graden. Landelijk waren de paasdagen van 1949 veruit het heetst. Terwijl De Bilt nét onder de 25 graden bleef steken, liep het kwik in het oosten en zuidoosten op richting 30 graden. Op 17 april werd het in Gemert en Buchten 29,2 graden. Op Tweede Paasdag, 18 april, noteerde weerstation Buchten opnieuw 29,2 graden. In Venlo werd de hoogste paastemperatuur ooit genoteerd: 29,5 graden.