Paaseitjes flink duurder: dit is waarom en hier betaal je het minst

De supermarkten zijn er zoals altijd vroeg bij: de paaseitjes liggen alweer in de schappen. Maar als je ze al hebt zien liggen, zal het je niet zijn ontgaan dat vooral de massieve chocolade-eitjes dit jaar een stuk duurder zijn. Daar is een duidelijke reden voor.

In bovenstaande video is te zien dat er afgelopen december al een grote stijging in de verkoopprijs van chocolade te merken viel.

Misoogsten in Zuid-Amerika

"De oorzaak is een deels mislukte oogst, waardoor het aanbod van cacao flink is gedaald. De afgelopen periode is cacao minimaal drie keer zo duur geworden, dus de inkoopprijs van chocolade ligt veel hoger dan vorig jaar", vertelt Theo Heere, directeur van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) aan Hart van Nederland. "Daarbovenop komt ook nog dat beursspeculanten hebben ingezet op cacao, waardoor de prijzen nog verder stegen."

Cacao is een van de belangrijkste grondstoffen voor chocolade en wordt nu dus tegen recordprijzen verkocht. Maar dat is niet het enige dure ingrediënt. "De suiker is na een enorme stijging weer gezakt tot een duur maar acceptabeler niveau, dit is een belangrijk ingrediënt in chocolade", zegt Heere. "Ook melkpoeder afgelopen jaar fors in prijs gestegen, maar niet in dezelfde verhouding als de stijging van cacao, want dat is het duurste ingrediënt."

De paasprijzen

De grote vraag is natuurlijk: waar koop je dit jaar de goedkoopste paaseitjes? We hebben de kiloprijs van een gemixte zak met pure, melk- en witte chocolade-eitjes bij verschillende supermarkten vergeleken. Als er keuze was tussen merken, is het goedkoopste merk gebruikt. De resultaten:

Supermarkt Prijs per kilo Albert Heijn 11,32 euro Jumbo 9,99 euro Plus 13,73 euro Dirk 9,99 euro Aldi* 11,10 euro Hoogvliet 10,65 euro

*De kiloprijs is omgerekend

Nieuwe normaal

Volgens Heere ziet het er niet naar uit dat cacao op korte termijn goedkoper wordt. "De verwachting is dat de cacaoprijzen hoog blijven. We moeten eraan wennen dat chocolade weer een luxeproduct is", stelt hij. "Het komt vaker voor dat oogsten deels mislukken, maar nu was er een erg grote uitval. Nieuwe aanplant en wisselende beplanting is nodig op de cacaoproductie weer op te schroeven." Dat proces is al in gang gezet. "Je ziet dat er bijvoorbeeld in Zuid-Amerika recentelijk meer cacaoplanten zijn aangeplant. Echter, voordat deze planten vruchten geven, zijn we wel zes tot acht jaar verder."

Moeten we de chocoladeafdeling dan maar overslaan? Dat hoeft niet per se. "Productieprijzen drukken kan bijvoorbeeld door cacaoboter (deels) te vervangen door andere, goedkopere, plantaardige vetten. Daarnaast kan het cacaopercentage in chocolade verlaagd worden tot het wettelijke minimum", zegt Heere. "Weliswaar is chocolade dan goedkoper in productie en in het schap, maar voor veel mensen ook 'minder lekker'."

Heere raadt liefhebbers van zoetigheid aan om met mate te genieten en te kiezen voor een gebalanceerd dieet. "Wil je kwaliteit kopen, let dan op de ingrediënten en het cacaopercentage. Wil je de laagste prijs, ga dan af op de aanbiedingen. Bovenal, geniet van dit mooie exotische product dat met liefde en vakmanschap is gemaakt. En: geniet gerust, maar wel bewust", aldus Heere.