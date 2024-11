De deur uit voor Sint-Maarten: waar blijft het droog?

Het is weer Sint-Maarten en dat betekent dat vanavond kinderen in het hele land de straat op trekken, vaak met een lampion, om van deur tot deur te gaan. Ze zingen liedjes en hopen in ruil daarvoor lekkernijen te krijgen. Waar vanavond de regenjas of paraplu nodig is lees je hier.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Vanavond zijn de verschillen best groot in Nederland. Kinderen die in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland langs de deuren gaan zijn de pineut. Een regengebied schuift van noord naar zuid over deze provincies en dat betekent dat het van 18 tot 21 uur behoorlijk nat zal zijn. Wie in Utrecht, Brabant en Limburg de straat op gaat moet vroeg beginnen, daar zal het begin van de avond nog droog zijn, maar later ook langdurig gaan regenen.

Westelijke helft droger

In de rest van het land, het noordwesten, westen en zuidwesten, is het een stuk droger. Daar zijn opklaringen en komen een paar losse buien voor. De paraplu zal dus ook hier bij de hand moeten worden gehouden, maar het zal meestal droog zijn. Als er een bui overtrekt kan het best even plenzen, maar in veel gevallen zal het na een paar liedjes alweer droog zijn.

Een minpunt is wel de wind. De temperatuur is helemaal niet zo heel laag met 7 tot 11 graden, maar met een matige noordenwind (windkracht 3 tot 4) zal het frisser aanvoelen. In de kustgebieden waait het zelfs (vrij) krachtig met een windkracht 5 tot 6. Een warme waterdichte jas is dus een must.

Soms heel koud

Het weer kan behoorlijk verschillen in deze tijd van het jaar. Gemiddeld is het in de avond van 18 tot 21 uur in De Bilt 7 graden, maar het heeft ook wel eens gevroren. Zo daalde de temperatuur in 1971 halverwege de avond bij geen zuchtje wind tot -3 graden. Regionaal daalde het kwik richting -5 graden. Ook in 1978, 2004 en 2016 lag de temperatuur onder het vriespunt. In dat laatst genoemde jaar was het om 21 uur in De Bilt -2,7 graden en op de vliegbasis in Twente -4,4 graden.

Sinds het begin van de waarnemingen was het in De Bilt in 66% van de jaren droog in de eerste helft van de avond. Maar regelmatig is het ook kletsnat. Zo viel in 2006 maar liefst 11,2 millimeter regen in een paar uur tijd. In 1972 werd zelfs onweer gemeld. Volop herfst was het in 1954. In De Bilt waaide een volle windkracht 6 met windstoten tot 75 km/u. Vooral in de kustprovincies was het stormachtig.

Warmst in 1977

Het is alweer een flinke poos geleden, maar de warmste Sint-Maarten hadden we in 1977. In de loop van de avond steeg de temperatuur in De Bilt van 13,7 naar 14,8 graden! Ook in 2015 en 1969 was het opvallend zacht met maximaal 13 graden.

In 1995 was het overdag extreem zacht. De temperatuur steeg toen in de middag tot 15,4 graden in De Bilt. In Zuid-Limburg werd in Oost-Maarland 19,8 graden gemeten en daarmee was het bijna een warme dag. Begin van de avond koelde het af tot een graad of 10.