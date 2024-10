Brrr: vanaf zondag weer ruitenkrabben, vriestemperaturen verwacht

Op de meeste plaatsen is het deze dagen steeds grijs, miezerig en soms ook mistig. Toch is het niet koud met maximaal 15 graden en zelfs in de nacht is het soms boven 10 graden. Daar komt dit weekend verandering in, vanaf zondag kan het gaan vriezen en moeten hier en daar de ruiten worden gekrabd.

Door meteoroloog Jordi Huirne

Er ligt deze week een hogedrukgebied boven ons land. Dat betekent dat het rustig weer is. Veel mensen denken daarbij aan mooi weer, maar dat hoeft in het winterhalfjaar niet zo te zijn. Met een (zuid)westenwind wordt namelijk veel vocht vanaf de Noordzee aangevoerd. Daardoor ontstaat steeds veel bewolking waaruit motregen wordt geperst.

In de nacht en ochtend ontstaat soms dichte mist. De zwakke herfstzon is niet sterk genoeg meer om de boel op te laten lossen. Deze donderdag lukt dat alleen in het zuiden. Maar daar komt dit weekend verandering in.

Frisse oostenwind

Vanaf zaterdag gaat het veranderen. Het hogedrukgebied trekt naar Noord-Duitsland en later naar Oost-Europa. Bij ons draait de zachte en vochtige westenwind naar de drogere maar ook koudere oostenwind.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Na een grijze start breekt zaterdagmiddag op steeds meer plekken de zon door. De temperatuur komt door de naar oost draaiende wind lager uit dan voorgaande dagen met 12 tot 14 graden. Ondanks het zonnetje voelt het een stuk kouder aan dan voorgaande dagen.

Vorst

In de nacht naar zondag is het op de meeste plaatsen helder. Als er niet op uitgebreide schaal mist ontstaat (dat risico is er in het najaar altijd) kan het behoorlijk koud worden met temperaturen rond het vriespunt. In het noordoosten wordt het met lokaal -2 graden het koudst. Vroege vogels die met de auto op pad gaan, zullen hier en daar de ruiten moeten krabben.

Het is niet de eerste keer dat het vriest deze herfst. Op 15 oktober was sprake van de eerste regionale vorst van deze herfst, in het Drentse Eelde koelde het af tot -0,8 graden. Bij het KNMI in De Bilt is het nog niet kouder geweest dan 0,9 graden. Als het daar zondag vriest, is sprake van de eerste officiële vorst van dit najaar.

Zonnig en fris

Met een wat meer zuidoostenwind wordt zondag en maandag drogere lucht aangevoerd. Er is flink wat ruimte voor de zon, prachtig weer dus voor een boswandeling. Met een graad of 12 ligt de temperatuur dan rond normaal voor de tijd van het jaar. Het voelt fris aan.

De nachten zijn flink koud met regionaal een paar graden vorst, lokaal -2 of -3 graden. Wie in het buitengebied woont, zeker in het oosten en noordoosten, moet dan in de ochtend rekening houden met bevroren ruiten. In dorpen en steden is het tussen de huizen minder koud en zal het nu nog meevallen.