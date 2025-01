ZIEN: Venus, Mars, Jupiter en Saturnus schitteren aan de sterrenhemel

Een bijzonder fenomeen donderdagavond in de lucht. De vier planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus waren namelijk tegelijkertijd met het blote oog te zien. Video- en fotografen haalden hun hart op in onder andere Nuenen, is op bovenstaande beelden te zien.

In de Noord-Brabantse plaats maakte de bewolking rond 18.30 uur plaats zodat alle vier de planeten en de maan tegelijkertijd te zien waren, meldt een fotograaf ter plaatse. Dat leverde bijzondere plaatjes op. Rond 20.00 uur gingen Venus en Saturnus onder.

Bijzonder

De planeten hebben een hele heldere kleur als je naar boven kijkt, vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout tegen Hart van Nederland. "Links van de maan zie je een heel heldere punt. Dat is Jupiter. Mars is daarbij rood van kleur", zegt hij.

Dat de vier planeten tegelijkertijd te zien zijn, is bijzonder, vertelde Bout eerder. "We hebben veel planeten in ons zonnestelsel, acht in totaal. Die draaien allemaal om de zon, maar ieder met hun eigen omlooptijd." Mars doet er bijvoorbeeld 1,5 jaar over, terwijl Saturnus er 30 jaar over doet om een rondje om de zon te maken. "Dus het is toevallig dat we er nu tegelijkertijd vier kunnen zien."

Nog een maand te zien

Het unieke fenomeen is de komende maand nog te zien, aldus Bout. "Venus is nu heel opvallend. Je ziet een fel object in het westen, waar de zon net onder is gegaan. Mensen denken soms zelfs dat het een ufo is, zo fel is Venus." Mars zie je in het oosten, waar de zon opkomt. Tussen Mars en Venus in zitten Jupiter en Saturnus. Jupiter staat dichter bij Mars, in het oosten, en Saturnus is dichterbij Venus, in het westen.