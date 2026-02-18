Code geel verlengd: waar en wanneer valt de sneeuw?

In delen van het land zijn de strooiwagens weer de straat opgegaan. Vanaf komende nacht is namelijk code geel van kracht in het zuiden en midden vanwege een nieuwe laag sneeuw die neer zal gaan dwarrelen. Zeker 12 uur lang moet er in een aantal provincies rekening worden gehouden met gladheid.

Woensdagochtend was de weerwaarschuwing al afgegeven, maar nu zijn de tijden waarbinnen code geel geldt iets opgerekt. In Limburg en Noord-Brabant is het raadzaam om vanaf 01.00 uur extra op te letten, in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland vanaf 03.00 uur. Woensdagavond zijn daar ook Noord-Holland en Flevoland nog bijgekomen, daar gaat code geel om 05.00 uur in.

De waarschuwing loopt in de al deze provincies tot 13.00 uur op donderdag.

Centimeters sneeuw

Hart van Nederland-weerman Robert de Vries blikt alvast even vooruit naar wat komen gaat: "Na middernacht wordt in Limburg de eerste neerslag verwacht in de vorm van natte sneeuw. Vanaf halverwege de nacht krijgt Noord-Brabant er ook mee te maken. En dit zal steeds vaker zijn in de vorm van sneeuw die blijft liggen."

Hij drukt wegbestuurders op het hart om voorzichtig te zijn. "Tijdens de ochtendspits heeft het rivierengebied er mee te maken en waarschijnlijk ook delen van Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Er kan dan tijdelijk 2-5 centimeter sneeuw blijven liggen." In de middag maakt de sneeuw, ook die op de grond, plaats voor regen. Maar tot die tijd is het dus oppassen geblazen, aldus de meteoroloog. In het noorden van het land blijft het overigens droog.