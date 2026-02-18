Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Code geel verlengd: waar en wanneer valt de sneeuw?

Code geel verlengd: waar en wanneer valt de sneeuw?

Extreem weer

Vandaag, 21:08 - Update: een minuut geleden

Link gekopieerd

In delen van het land zijn de strooiwagens weer de straat opgegaan. Vanaf komende nacht is namelijk code geel van kracht in het zuiden en midden vanwege een nieuwe laag sneeuw die neer zal gaan dwarrelen. Zeker 12 uur lang moet er in een aantal provincies rekening worden gehouden met gladheid.

Woensdagochtend was de weerwaarschuwing al afgegeven, maar nu zijn de tijden waarbinnen code geel geldt iets opgerekt. In Limburg en Noord-Brabant is het raadzaam om vanaf 01.00 uur extra op te letten, in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland vanaf 03.00 uur. Woensdagavond zijn daar ook Noord-Holland en Flevoland nog bijgekomen, daar gaat code geel om 05.00 uur in.

De waarschuwing loopt in de al deze provincies tot 13.00 uur op donderdag.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Centimeters sneeuw

Hart van Nederland-weerman Robert de Vries blikt alvast even vooruit naar wat komen gaat: "Na middernacht wordt in Limburg de eerste neerslag verwacht in de vorm van natte sneeuw. Vanaf halverwege de nacht krijgt Noord-Brabant er ook mee te maken. En dit zal steeds vaker zijn in de vorm van sneeuw die blijft liggen."

Hij drukt wegbestuurders op het hart om voorzichtig te zijn. "Tijdens de ochtendspits heeft het rivierengebied er mee te maken en waarschijnlijk ook delen van Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Er kan dan tijdelijk 2-5 centimeter sneeuw blijven liggen." In de middag maakt de sneeuw, ook die op de grond, plaats voor regen. Maar tot die tijd is het dus oppassen geblazen, aldus de meteoroloog. In het noorden van het land blijft het overigens droog.

Door Daniël Bom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.