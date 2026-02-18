Het gaat weer sneeuwen: code geel afgegeven voor deze provincies

In de nacht van woensdag op donderdag kan in een deel van Nederland sneeuw vallen. Het KNMI heeft voor de nacht en donderdagochtend code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg om gladheid.

Er kan een sneeuwlaag ontstaan van 1 tot 3 centimeter, lokaal mogelijk tot 5 centimeter. Aan het einde van de ochtend gaat het dooien, waardoor de gladheid verdwijnt. Het is nog onduidelijk hoe noordelijk de sneeuw precies valt en of die ook blijft liggen.

"Waarschijnlijk is er een vrij smalle zone, ergens rond het rivierengebied, waar het langdurig sneeuwt en de meeste sneeuw zal blijven liggen", aldus het KNMI.

