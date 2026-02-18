Van vrieskou en sneeuw naar ruim dubbele cijfers: weer slaat dit weekend om

De afgelopen dagen was het koud en guur in Nederland, maar die winterkou en sneeuw lijken komend weekend plaats te maken voor dubbele cijfers. Voordat het zover is, krijgen we eerst nog te maken met lage temperaturen en in het zuiden en midden van het land een laagje sneeuw.

Woensdag begint met wolkenvelden en af en toe zon, bij temperaturen rond het vriespunt. In de middag breekt de zon vaker door, al trekt er vanuit het zuidwesten sluierbewolking over het land. Het blijft droog en het wordt 2 graden in het noorden tot zo'n 5 graden in Limburg. Door een matige tot krachtige oostenwind voelt het kouder aan dan de thermometer aangeeft.

In de avond en vannacht raakt het steeds verder bewolkt en daalt de temperatuur in het noordoosten lokaal naar -3 graden. In het zuiden valt in de nacht eerst regen, die later overgaat in natte sneeuw.

Donderdagochtend kan er vooral rond de grote rivieren enige tijd sneeuw vallen, met kans op gladheid en tijdelijk een dun sneeuwdek van enkele centimeters. In meerdere provincies is daarvoor code geel afgegeven. In de middag dooit de sneeuw weer weg bij temperaturen van 2 tot 4 graden.

