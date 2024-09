Vanavond opnieuw kans om noorderlicht te zien

Op verschillende plekken in het land was van gisteravond het noorderlicht te zien, zo meldden meerdere mensen op X. Ook vanavond is er een kans om dit bijzondere natuurfenomeen te spotten.

Er is vandaag veel activiteit op de zon, wat betekent dat zonnedeeltjes met hoge snelheid de ruimte in worden geschoten. Deze deeltjes zullen vanavond en komende nacht goed zichtbaar zijn als ze onze dampkring binnendringen, vooral omdat het helder weer is. Dit zorgt voor een prachtige gelegenheid om de schitterende effecten van zonnewind te zien.

Actueel

Voor actuele updates kun je noorderlicht.nl in de gaten houden. Het exacte tijdstip is moeilijk te voorspellen, maar meestal is het noorderlicht rond middernacht zichtbaar.

Beste omstandigheden

Wil je de aurora borealis zien? Zoek dan een donkere plek met weinig bewolking. Een vuistregel: zijn er geen sterren? Dan is het noorderlicht ook niet te zien. Op de Wadden heb je de grootste kans om het lichtspektakel te bewonderen.