Niet vol te houden: tot 48 graden op galerij van seniorencomplex in Hoorn

Bewoners van seniorencomplex Noorderpoort in Hoorn, van woningcorporatie Intermaris, trekken aan de bel over de extreme hitte aan de glazen galerijzijde van het gebouw. Op warme dagen lopen de temperaturen daar volgens de bewonerscommissie op tot 48 graden.

Voorzitter Bob van der Sloot van de bewonerscommissie zegt dat de huidige maatregelen onvoldoende helpen. Een deel van de galerij is voorzien van hittewerende folie, maar volgens hem duurt het veel te lang voordat er een structurele oplossing komt. Van der Sloot is longpatiënt. Ook bewoonster Greetje de la Fosse heeft COPD. Volgens hen is de hitte op warme dagen niet uit te houden.

In bovenstaande video doen de bewoners hun verhaal.

Verhuurder reageert op extreme hitte

Intermaris laat in een schriftelijke reactie weten de situatie te kennen en te begrijpen dat die voor bewoners vervelend is. Volgens de corporatie worden momenteel metingen verricht op de galerij. Op basis van die resultaten en ervaringen met hittewerende maatregelen in andere woongebouwen worden de vervolgstappen bepaald. Die worden ook besproken met de bewonerscommissie.