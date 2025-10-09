Strenge winter op komst? Er zijn signalen die daarop wijzen

Komt er eindelijk weer een échte winter met ijs en sneeuw? Volgens weerman Dennis Wilt is die kans dit jaar groter dan normaal. In de 538 Ochtendshow vertelt hij dat de nieuwste seizoensmodellen wijzen op een periode met mogelijk ouderwets winterweer.

Bij lange termijnvoorspellingen wordt naar veel verschillende factoren gekeken, legt Wilt uit. Zoals de sneeuwbedekking in het Poolgebied, maar ook wat er zich afspeelt in het onderste deel van de atmosfeer, de zogenoemde troposfeer. En zelfs naar de stromingen daarboven, in de stratosfeer.

Koude lucht uit Rusland

Wilt volgt die ontwikkelingen op de voet. "De signalen zijn best wel serieus dat we hoge drukgebieden krijgen in de buurt van Scandinavië. Dat zorgt ervoor dat bij ons de wind uit een oostelijke richting gaat komen, met hele koude lucht afkomstig uit bijvoorbeeld Rusland. En ja, dat kan best een mooie periode van winterweer worden.”

Volgens radio-dj Tim Klijn zouden de vele eikels aan de bomen ook wijzen op een strenge winter, maar volgens Wilt is dat een signaal dat bomen zich voorbereiden op klimaatverandering. "Ze zijn heel erg duidelijk aan het voorbereiden op: dan weer een hele natte periode, dan weer een hele droge periode. En ze worden dus eigenlijk een beetje heen en weer geslingerd. We noemen dat ook wel de 'klimaat whiplash'", legt hij uit.

Toch sluit Wilt winterweer niet uit. "We hebben gemiddeld steeds warmere winters, maar er zitten nog steeds uitschieters bij naar beneden. Dus er is nog best een kans dat we ook nog eens een paar weken serieus winterweer krijgen met sneeuw en misschien wel ijs."