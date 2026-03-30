Stormschade in beeld: dak vliegt eraf en bomen vallen om

Extreem weer

Vandaag, 07:50 - Update: 21 minuten geleden

De stormachtige nacht van zondag op maandag heeft in het hele land voor schade gezorgd. Vooral in de kustprovincies en rond het IJsselmeer waren zware windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. De brandweer moest op veel plekken in actie komen voor omgevallen bomen en gevaarlijke situaties.

In Delft ging het flink mis op de Buitenhofdreef. Daar viel een boom deels op de bovenleiding van de tram. Medewerkers van de HTM moesten de bovenleiding eerst vastzetten om te voorkomen dat die plots omhoog zou schieten. Daarna kon de brandweer de boom wegzagen.

Ook in andere delen van het land was het raak. In Waalwijk (Noord-Brabant) lag een grote boom over de weg. Bij Blokzijl (Overijssel) viel een boom op een carport, met daaronder een geparkeerde auto.

Dak eraf

In Roosendaal (Noord-Brabant) waaide het complete dak van een rij huizen eraf, inclusief zonnepanelen. Een deel van het dak kwam in een boom terecht. De brandweer zette een hijskraan in om te controleren of er nog meer delen los konden raken en naar beneden konden vallen.

Op bovenstaande video is de stormschade te zien in de verschillende plaatsen.

De waarschuwing van het KNMI gold in de nacht voor onder meer Noord-Holland, Friesland, Zuid-Holland en Zeeland. Naast harde wind was er ook kans op onweer en hagel. Rond 03.00 uur trok het slechte weer weg uit het westen van het land.

Door Redactie Hart van Nederland

