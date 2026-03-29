Code geel in kustprovincies, buien met zware windstoten

Extreem weer

Vandaag, 22:03

In de nacht van zondag op maandag is in de kustprovincies en op het IJsselmeer code geel van kracht, meldt het KNMI. In die gebieden ontwikkelen zich buien met zware windstoten tot circa 90 kilometer per uur.

Vanaf iets voor middernacht geldt de waarschuwing al voor de Waddeneilanden en de Waddenzee. In de uren erna wordt deze ook van kracht in Friesland, Noord-Holland, het IJsselmeergebied, Zuid-Holland en Zeeland. Naast windstoten is er ook kans op onweer en hagel. Onder meer het verkeer kan daar last van hebben.

De buien trekken verder richting het oosten. De verwachting is dat de weerwaarschuwing rond 03.00 uur weer voorbij is in de westelijke provincies.

Door ANP

