Schiphol waarschuwt: mogelijk vertragingen en annuleringen om winters weer

Ook Schiphol houdt rekening met de afgegeven weerswaarschuwing code geel. Volgens de luchthaven kunnen vluchten vertraging oplopen of zelfs geannuleerd worden. Advies aan reizigers is vooral om de actuele vluchtinformatie in de gaten te blijven houden.

Het is opnieuw de gladheid die roet in het eten gooit: " Vanwege de verwachte winterse weersomstandigheden moeten reizigers donderdag 19 februari vanaf de ochtend rekening houden met mogelijke vertragingen en annuleringen." Op de site van de luchthaven vallen al de nodige geannuleerde vluchten te bespeuren.

Eventueel gedupeerde reizigers kunnen het beste met de betrokken luchtvaartmaatschappij contact opnemen voor meer informatie, aldus Schiphol.