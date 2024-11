Pas op: KNMI geeft code geel af voor zware windstoten en buien

Het KNMI heeft voor woensdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor het westelijk kustgebied. In het kustgebied kunnen plaatselijk zware windstoten voorkomen. "Vooral het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier last van hebben", aldus KNMI.

De zware windstoten doen zich voor tijdens buien en komen uit het noordwesten. In het westen van de kustprovincies kunnen de windstoten snelheden tot 80 kilometer per uur bereiken, en dichtbij zee zelfs 90 kilometer per uur.

Code geel geldt van 12.00 uur tot 22.00 uur in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland.