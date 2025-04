Pas op, code geel voor fikse onweersbuien uitgebreid naar groter gebied Nederland

Het weer slaat dinsdag om met stevige regen- en onweersbuien en daarom is code geel van kracht. De weerswaarschuwing is echter net uitgebreid van twee provincies naar vijf provincies.

In Groningen en Drenthe ontstaan enkele pittige onweersbuien met kans op hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur. Daar geldt sinds 16.00 uur code geel. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 20.00 uur.

Maar er geldt sinds dinsdagmiddag ook code geel voor Flevoland (16.00 uur tot 20.00 uur), Gelderland (16.00 uur tot 20.00), Overijssel (16.00 uur tot 20.00 uur) en Friesland (16.00 uur tot 20.00 uur). In al deze provincies is kans op veel regen in korte tijd, hagel en windstoten. Op een enkele plek kan zelfs 30 millimeter regen vallen en hagel voorkomen tot 1 centimeter.

Na 20.00 uur trekken de buien richting het noorden weg en wordt het op veel plekken weer droog.

Weer koeler richting Pasen

Tot en met Goede Vrijdag valt er vooral in het oosten af en toe regen. Op de meeste andere plekken blijft het droog, met nu en dan zon. De temperaturen liggen dan rond de 15 graden. Tijdens het paasweekend is er kans op een bui in het hele land, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan weer zo'n 18 graden.