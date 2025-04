Hitte, buien en mogelijk een klap onweer: dit weer krijg je dinsdag voor je kiezen

Moet jij morgen de deur uit? Vergeet dan je paraplu niet. Vanuit het zuidwesten trekken een paar buien over het land. Het noordoosten komt pas later in de middag aan de beurt; tot die tijd kan het daar met 24 graden bijna zomers warm worden! Maar daardoor stijgt volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne ook de kans op een zomerse onweersbui.

Dinsdag stroomt met een zuiden- tot zuidoostenwind tijdelijk opvallend warme lucht naar ons land. In de ochtend schijnt in het oosten en noorden de zon goed, en daar kan de temperatuur al snel flink oplopen. In het westen en zuiden is er in de ochtend al veel meer bewolking en komen enkele buien voor, mogelijk zelfs met een klap onweer.

Bijna zomers

Terwijl het in het westen niet warmer wordt dan een graad of 19, stijgt de temperatuur in het midden, noorden en oosten naar 20 tot 22 graden. In het noordoosten zou het zelfs 23 tot 24 graden kunnen worden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog wat warmer aan.

De buien komen rond het middaguur in het midden van het land aan en trekken in de namiddag pas naar het noordoosten. Groningen komt pas aan het eind van de middag aan de beurt. De buien verdrijven de warmte, maar krijgen wel meer energie en gaan gepaard met onweer. Wie in het noordoosten buitenactiviteiten heeft gepland, kan deze doorgaan tot halverwege de middag, maar moet daarna de lucht- of neerslagradar in de gaten houden. Uit de zwaarste buien kan in korte tijd 10 tot 20 mm vallen. Dat is meer dan het totaal van de afgelopen 6 weken! Goed nieuws dus voor de natuur en de boeren.

Veel frisser

De buien die over het land trekken, horen bij een koufront, en de naam zegt het al: achter dit front stroomt koelere lucht ons land binnen. Woensdag en donderdag wordt het nog maar 13 tot 15 graden, dus dat scheelt een jas! Beide dagen is het in het westen droog met geregeld zon, terwijl er in het oosten meer bewolking is en wat regen kan vallen.

Vanaf vrijdag, de start van het Paasweekend, is de verwachting nog onzeker. Volgens de huidige berekeningen wisselen zonneschijn en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het oosten is er kans op wat regen, en met 18 graden wordt het iets warmer.