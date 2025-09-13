Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ook stevige onweersbuien verwacht in oosten van het land

Ook stevige onweersbuien verwacht in oosten van het land

Extreem weer

Vandaag, 16:43

Link gekopieerd

Ook het oosten van het land moet zaterdag rekening houden met stevige onweersbuien, meldt het KNMI. In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg is code geel afgegeven, omdat er tot in de avond buien met hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur mogelijk zijn.

Ook in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en Utrecht is code geel nog van kracht vanwege het weer. In het noordwesten van het land geldt de waarschuwing niet meer.

Het herfstachtige weer blijft de komende dagen aanhouden. Het KNMI meldde eerder al dat er in de nacht van zondag op maandag in het noordwestelijk kustgebied zware windstoten kunnen voorkomen. Deze blijven maandag gedurende de dag ook nog aanhouden.

Hou dit weekend rekening met veel wisselvalligheid:

Wisselvallige weekend: buien, zon en stevige wind
1:52

Wisselvallige weekend: buien, zon en stevige wind

ANP/Hart van Nederland

Lees ook

Code geel: KNMI waarschuwt voor onweer en harde windstoten
Code geel: KNMI waarschuwt voor onweer en harde windstoten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.