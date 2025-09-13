Ook stevige onweersbuien verwacht in oosten van het land

Ook het oosten van het land moet zaterdag rekening houden met stevige onweersbuien, meldt het KNMI. In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg is code geel afgegeven, omdat er tot in de avond buien met hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur mogelijk zijn.

Ook in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en Utrecht is code geel nog van kracht vanwege het weer. In het noordwesten van het land geldt de waarschuwing niet meer.

Het herfstachtige weer blijft de komende dagen aanhouden. Het KNMI meldde eerder al dat er in de nacht van zondag op maandag in het noordwestelijk kustgebied zware windstoten kunnen voorkomen. Deze blijven maandag gedurende de dag ook nog aanhouden.

Hou dit weekend rekening met veel wisselvalligheid:

1:52 Wisselvallige weekend: buien, zon en stevige wind

ANP/Hart van Nederland