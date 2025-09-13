Code geel: KNMI waarschuwt voor onweer en harde windstoten

Het KNMI heeft zaterdagmiddag opnieuw code geel afgegeven voor flinke onweersbuien in een groot deel van het land. Eerst gold de waarschuwing alleen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, maar later kwamen ook Friesland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant erbij. De waarschuwing loopt voorlopig tot 18.00 uur.

Volgens het weerinstituut kunnen de buien gepaard gaan met stevige windstoten tot wel 70 kilometer per uur. Vooral langs de kustgebieden wordt extra oplettendheid gevraagd voor het snel omslaande weer.

Maandag last van harde windstoten

Niet alleen dit weekend wordt onrustig, ook maandag staat er veel wind op het programma. In Noord-Holland, rond het Waddengebied en op het IJsselmeer is dan opnieuw code geel van kracht. De windstoten kunnen daar oplopen tot zo’n 80 kilometer per uur.

Afgelopen vrijdagmiddag was er in het noordoosten van het land eveneens een waarschuwing. Toen trokken zware onweersbuien over Groningen en Drenthe.

Het KNMI raadt mensen aan rekening te houden met plotselinge weersomslagen. Vooral weggebruikers en watersporters krijgen het advies alert te zijn.

ANP/Hart van Nederland