Wat zeggen ochtendrood en avondrood over het weer?

Vanochtend heb je misschien wel weer de hemel 'in brand' zien staan. In delen van het land was opnieuw fraai ochtendrood te zien. Ochtendrood, water in de sloot. Avondrood, mooi weer aan boord. Een bekende Nederlandse weerspreuk die veel mensen kennen. Maar zit er ook daadwerkelijk een kern van waarheid in? Jazeker, want volgens onze meteoroloog Robert de Vries kan de kleur van de zonsopkomst en zonsondergang ons soms iets vertellen over het weer dat eraan komt. Toch is het niet zo eenvoudig als de weerspreuk doet vermoeden.

Om te begrijpen wat ochtend- en avondrood ons kunnen vertellen, moeten we eerst kijken naar het zonlicht. Zonlicht lijkt wit, maar bestaat uit verschillende kleuren. Wanneer het zonlicht door de atmosfeer gaat, wordt vooral het blauwe licht sterk verstrooid door luchtmoleculen. Het rode licht wordt veel minder verstrooid.

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1:27 Weerbericht donderdag 17 september 2026

Overdag staat de zon relatief hoog en leggen de zonnestralen een kortere weg door de atmosfeer af. Bij zonsopkomst en zonsondergang staat de zon laag boven de horizon. Het zonlicht moet dan een veel langere weg door de atmosfeer afleggen. Onderweg wordt een groot deel van het blauwe licht verstrooid. Daardoor blijven vooral de rode, oranje en gele tinten over. Wolken kunnen dat effect vervolgens prachtig zichtbaar maken. Ze worden aan de onderkant verlicht door de laagstaande zon en kunnen daardoor fel oranje of rood kleuren.

Betekent ochtendrood dat er regen komt?

Onze meest voorkomende weersystemen trekken over het algemeen van west naar oost over het land. Als zo'n front in de ochtend het land optrekt en er in het oosten nog opklaringen zijn, schijnt de zon tijdens de zonsopkomst als het ware onder de bewolking door en kan dat fraaie kleuren opleveren. Dit effect zagen we vanochtend ook. Uiteindelijk gaat het dan vanuit het westen regenen. Toch betekent een rode zonsopkomst zeker niet automatisch dat het gaat regenen. De bewolking kan ook oplossen, van koers veranderen of de storing met regen kan ons land uiteindelijk helemaal niet bereiken. Ochtendrood is daarom vooral een aanwijzing, geen garantie.

Betekent avondrood dat er mooi weer komt?

Stel dat er overdag een neerslaggebied is gepasseerd. Achter dat systeem klaart het vanuit het westen op. Rond zonsondergang kan de laagstaande zon dan onder de bewolking door schijnen. De onderkant van de resterende bewolking krijgt een prachtige rode of oranje gloed en opklaringen vanuit het westen worden steeds zichtbaarder. Dat kan een teken zijn dat het slechtere weer naar het oosten wegtrekt en dat het 'mooie' weer het land intrekt. Maar ook hier geldt: avondrood is geen garantie op een zonnige volgende dag. Als er bijvoorbeeld in de nacht alweer een nieuw front vanuit het westen nadert, kan dat opnieuw voor 'slecht weer' zorgen.

Kortom: ochtendrood of avondrood zegt alleen iets wanneer je rekening houdt met de gebruikelijke westcirculatie in ons klimaat, waarbij het weer uit het westen komt. Soms kan de zonsopkomst of zonsondergang ook een fraaie kleur krijgen doordat er veel vocht of stofdeeltjes in de atmosfeer zitten. Het geeft dus geen 100 procent garantie, maar er zit zeker een kern van waarheid in.