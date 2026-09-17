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Vandaag stevige buien, volgende week zonniger en warmer

Weerbericht

Vandaag, 07:43

De nazomer laat zich even niet zien, maar volgende week lijkt het zonnige en warme weer terug te keren. Voor het zover is, blijft het wisselvallig. Vandaag trekt regen over het land en wordt het ongeveer 18 graden.

Vanochtend wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral in het westen en noorden kan lokaal een bui vallen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het in de kustprovincies stevig regenen.

Regen trekt in de middag naar het oosten

In de loop van de middag trekt de buiige regen verder naar het oosten. In de Achterhoek en Limburg blijft het waarschijnlijk tot de avond droog. De zuidwestenwind neemt toe en bereikt aan zee kracht 6.

Vanavond wordt het ook in het oosten nat. Tot en met vannacht kan overal af en toe een bui vallen. Tussendoor komen steeds vaker opklaringen voor. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden.

Weer wordt volgende week zonniger en warmer

Morgen kan nog een enkele bui vallen, maar krijgt de zon meer ruimte. Het wordt ongeveer 19 graden. Zaterdag loopt de temperatuur nog een graad op, al kunnen er opnieuw enkele stevige buien vallen.

Volgende week draait de wind naar het oosten en knapt het weer verder op. Het wordt droog en zonniger en ook de temperatuur gaat omhoog.

Door Redactie Hart van Nederland
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