Code geel in nacht om zware windstoten in Noordwest-Nederland

Het kan komende nacht flink gaan spoken in het noorden van het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden en het IJsselmeer vanwege harde windstoten die voor overlast kunnen zorgen.

Volgens het weerinstituut kunnen de windstoten boven land oplopen tot zo'n 80 kilometer per uur. Aan de kust wordt het nog iets heftiger, met uitschieters tot 90 kilometer per uur. De wind komt uit het zuidwesten en kan vooral voor weggebruikers verraderlijk zijn.

Gevaarlijke situaties

De harde wind kan vooral op open wegen en bruggen voor gevaarlijke situaties zorgen. Bestuurders van bijvoorbeeld auto's met aanhanger, vrachtwagens en busjes kunnen moeite hebben om hun voertuig stabiel te houden.

De waarschuwing geldt tot zondagochtend vroeg. Volgens het KNMI nemen de windstoten in de loop van de ochtend af. Rond 07.00 uur moet het in alle genoemde gebieden weer rustiger worden.