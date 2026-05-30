Stevige onweersbuien op komst: KNMI geeft waarschuwing af voor deze provincies

Extreem weer

Gisteren, 21:50

Het KNMI heeft zaterdagavond code geel afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg vanwege stevige onweersbuien. Daarbij kunnen hagel, windstoten en flinke regenbuien voor overlast zorgen.

De onweersbuien bevinden zich momenteel boven België en trekken in de loop van de avond richting Limburg. Mogelijk krijgt ook Noord-Brabant met het onstuimige weer te maken.

Regenbuien met onweer en mogelijk hagel

Volgens het KNMI kunnen bij de buien windstoten voorkomen tot ongeveer 60 kilometer per uur. Ook is er kans op hagelstenen met een doorsnee van rond de 1 centimeter.

Daarnaast kan lokaal veel neerslag vallen. Het weerinstituut houdt rekening met 20 tot 30 millimeter regen op sommige plekken. De waarschuwing geldt sinds 21.00 uur en blijft naar verwachting van kracht tot 03.00 uur in de nacht naar zondag.

Eerder al flinke overlast

Vrijdag gold in een deel van Nederland nog code oranje vanwege zware onweersbuien. Toen zorgden blikseminslagen op meerdere plaatsen voor branden in woningen. Ook ondervonden weggebruikers en treinreizigers hinder door omgevallen bomen en andere stormschade.

