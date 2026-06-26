Brandweermannen zoeken verkoeling na blussen natuurbrand Goirle

Een heidebrand heeft vrijdagavond enkele honderden vierkante meters natuur beschadigd bij Goirle. De brand ontstond rond 19.00 uur in de buurt van de Tweede Dijk, ten zuiden van het dorp. Door de extreme hitte was de inzet voor de brandweer extra zwaar. De spuitgasten zochten verkoeling bij elkaar tijdens en na het blussen.

Op het moment dat de brand uitbrak was het nog ongeveer 34 graden. Op het open heideveld voelde het nog warmer. De brandweerlieden kregen het vuur ondanks de zware omstandigheden onder controle.

Zware taak

Na afloop verkoelden de hulpverleners zichzelf en elkaar met water en dronken ze veel om op temperatuur te blijven. Ook gingen de warme, dikke brandweerpakken direct uit om bij te komen van de zware inzet.

De brand was kort, maar hevig. Door het vuur liep een gebied van enkele honderden vierkante meters heide schade op.