Enorme boom verwoest woonwagen Breda

Tijdens de storm is vrijdagavond aan de Edisonstraat in Breda een enorme boom omgewaaid en op een woonwagen terechtgekomen. De schade is enorm. Vooral de slaapkamer van de kinderen is zwaar getroffen.

Binnen in de woonwagen is de ravage goed zichtbaar. Het dak is doormidden gescheurd en de kinderslaapkamer is zwaar verwoest. De kinderen waren op het moment van het incident niet aanwezig, dat meldt een correspondent ter plaatste.

Zorgen om slechte staat bomen

Ook bij de naastgelegen woonwagen ontstond schade. In het dak zit een gat, het boeibord is kapot en de regenpijp is beschadigd.

De bewoners zijn geschrokken van wat er is gebeurd. Volgens hen is de omgevallen boom geen op zichzelf staand probleem. Er zou al regelmatig melding zijn gemaakt van de slechte staat waarin verschillende bomen verkeren.