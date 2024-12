Nederland ontsnapt aan 'tweelingstorm', maar harde wind langs de kust

Na de storm van vrijdag was er even vrees voor een nieuwe storm, vooral in het zuidwesten van Nederland. De storm, Darragh genaamd, zou zaterdag mogelijk voor onrust zorgen. Bij twee stormen die elkaar in korte tijd opvolgen, spreekt men van een 'tweelingstorm'. Gelukkig blijft Nederland dit keer grotendeels buiten schot, zo laat meteoroloog Robert de Vries weten.

"Hij gaat daarvoor veel te zuidelijk, meer richting België en Noord-Frankrijk", legt De Vries uit. "Mensen in kustgebieden krijgen wel te maken met een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7."

Bewolkt met af en toe regen

Vanmiddag heeft Nederland te maken met veel bewolking en van tijd tot tijd regen of enkele buien. In het oosten kan de zon soms even doorbreken. Het wordt maximaal 10 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten boven land en langs de kust is deze krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7.

Vanavond en vannacht trekt een lagedrukgebied over Zeeland. Rond dit gebied ontstaan meerdere regenbuien, maar later in de nacht wordt het in het noordoosten droger. Daar kunnen ook enkele opklaringen ontstaan. Bij opklaringen daalt de temperatuur naar 2 à 3 graden, terwijl het elders zachter blijft met 5 à 6 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De wind verandert van richting: boven land waait een matige zuidoostenwind, terwijl aan de kust een krachtige noordoostenwind staat, windkracht 6.

Morgen droger

Morgen is het een stuk droger en kan de zon hier en daar tevoorschijn komen, al is er in het noordwesten kans op motregen. De temperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden, maar door de matige tot krachtige noordoostenwind voelt het behoorlijk fris aan.