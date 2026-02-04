Volg Hart van Nederland
Code rood in noorden verlengd tot 14.00 uur: 'Ga niet de weg op'

Extreem weer

Vandaag, 08:46 - Update: 15 minuten geleden

Het KNMI heeft code rood om gladheid in het noorden verlengd. Eerder gold het weeralarm tot 10.00 uur, nu is code rood in Friesland en Drenthe tot 12.00 uur van kracht. In Groningen geldt code rood zelfs tot 14.00 uur.

Het KNMI heeft code rood voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe verlengd. Er is verraderlijke gladheid door ijzel en er wordt geadviseerd niet de weg op te gaan in het noorden.

In de provincies Overijssel en Flevoland en het Waddengebied geldt tot 12.00 uur code oranje door de gladheid.

Na code rood zal code geel van kracht zijn in de noordelijke provincies. Plaatselijke gladheid geldt tot donderdagavond.

In ons liveblog houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Door ANP

